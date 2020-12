Las reconocidas actrices Selma Blair y Sarah Michelle Gellar fueron parte de la celebración de los MTV Movie & TV Awards Greatest of All Time, instancia en la que aprovecharon de recrear una famosa escena de la película Juegos Sexuales (Cruel Intentions) y que les valió de un galardón por “Mejor Beso” en el año 2000.

Se trata del beso que ambas interpretaron en la cinta y por el que ahora recibieron el premio al “Beso Legendario de todos los tiempos”. Debido a esto, las artistas decidieron realizar nuevamente esta escena aunque respetando las medidas sanitarias por el COVID-19, y siempre con un toque de humor.

Things got ~steamy~ between @SarahMGellar and @SelmaBlair during the #MTVAwards last night! 😏👀

Catch up on all of last night's action on demand now! pic.twitter.com/sTSveya5EX

— MTV (@MTV) December 7, 2020