Nuevas imágenes salieron a la luz sobre cómo se verán los personajes de la serie The Crown y sus fans quedaron sorprendidos por el parecido entre la ficción y la realidad, especialmente de quien personificará a la querida princesa Diana.

A través de sus redes sociales, la cuenta oficial de la serie original de Netflix subió dos fotografías en las que se ve a los nuevos actores que darán vida a Diana de Gales y el príncipe Carlos en la fase final de producción.

En las dos últimas temporadas, 5 y 6, Elizabeth Debicki llega a reemplazar a la ganadora del Globo de Oro a mejor actriz de drama, Emma Corrin, para encarnar a la fallecida Lady Di en su adultez.

En la fotografía, compartida en las cuentas de redes sociales, se puede ver a la actriz pensativa en un sillón, con el clásico peinado que solía llevar quien fue la esposa del príncipe Carlos hasta la década de los 90.

Por su parte, el actor Dominic West fue el elegido para reemplazar al también reconocido Josh O’Connor, quien fue el encargado de personificar al poco querido príncipe Carlos en las temporadas anteriores.

En la imagen, se puede ver a West vestido con un traje y el peinado que, hasta el día de hoy, utiliza el hijo de la Reina Isabel II.

La revelación de estas nuevas imágenes se suma a la de Imelda Staunton como la monarca británica, quien reemplazará a la premiada Olivia Colman.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021