La actriz chilena Ignacia Allamand, hija del ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand (RN), reveló a través de su Instagram que tiene depresión y reflexionó sobre la salud mental.

“Yo sufro de depresión. Desde mi adolescencia. No siempre estoy medicada, pero hago terapia y entiendo que es algo con lo que tengo que lidiar para siempre”, contó Allamand.

Tras eso, explicó que “para mí -la depresión- se presenta como un monstruo que me acecha, no me deja pensar bien y me quita la energía. Me invaden tristezas que no entiendo y me consumen ansiedades sin explicación”.

Por otro lado, la actriz dijo que durante la pandemia del COVID-19 la enfermedad “me pegó fuerte”.

“Tuve que volver a medicarme. Y tuve que lidiar con la culpa, porque cuando me pasa suelo sentir que no tengo derecho a estar así por lo privilegiada que soy. Que debiera poder sola. Que si yo me deprimo, qué queda para quienes tienen menos. Pero no funciona así”, precisó Ignacia.

Actualmente, sigue su tratamiento médico con expertos en el área y “tengo días buenos y malos, como todos. Busco vibrar alto, pero la verdadera razón por la que estoy mejor es porque pedí ayuda y porque entiendo que lo que me pasa es una enfermedad real”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a normalizar las enfermedades que afectan la salud mental: “es normal deprimirse, es normal tener ansiedad, es normal tener crisis de pánico, es parte de nuestra humanidad. Si es tu caso debes hablar. No eres peor persona por necesitar ayuda profesional para estar bien”.