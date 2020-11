6,5 millones de seguidores en Instagram y 18 millones en TikTok. Esas son algunas de las cifras de las redes sociales de Ignacia Antonia, la popular influencer chilena de 19 años que la rompe en Chile y que se encuentra trabajando en su primera línea de maquillaje.

“Es un trabajo que llevamos meses haciéndolo, con mucho cariño y entusiasmo“, comentó en entrevista con CHV Noticias, eso sí, sinceró que “cuando empezó la pandemia me bajó demasiado el ánimo porque pensé que no iba a resultar, pero seguimos trabajando y logramos algo increíble”.

“Es un paso más de todas las cosa que he hecho y es muy lindo poder mirar y ver todo lo que he logrado“, dijo junto con destacar que “estuve en primera la línea involucrada en todo” el proceso tras la elaboración de los productos.

Incluso compartió que “en cada locura que se me ocurrió me apañaron 100% y por eso estoy super agradecida“. Y además de la paleta de iluminadores, otra de bronceadores, junto a labiales, brillos, máscaras de pestañas y delineadores, está a días de lanzar una fragancia que llamó Like.

Lee también: Estrenan “Aburrido”, la esperada canción a Pablo Chill-E con Quilipayún e Inti-Illimani histórico

Consultada por lo que más le gusta sobre poder compartir su trabajo y parte de su vida en las plataformas, indicó que “lo que más me gusta es que la gente conozca quién es Ignacia en verdad, más allá de redes sociales, más allá de lo que la gente opine, de lo que vean en un video, sino quién es, qué le ha pasado, cómo se siente, que si se dieran cuenta que es una persona real”.

Es por lo anterior que la tiktoker dijo creer que el motivo por el que es seguida por tantos millones de personas es que “todo tiene que ver con ser una persona super real”.

Sobre sus próximos proyectos, Ignacia dijo que “el futro es muy incierto y eso lo aprendimos con la pandemia” y que “yo sé que esto se va a acabar en algún minuto, algún momento va aparecer otra persona y va hacer mejores cosas que yo, entonces estoy aprovechando todas las oportunidades que se me dan”.

Eso sí, dijo que tiene un ojo puesto en sacar una carrera profesional que podría ser Ingeniería Comercial.

Lee también: “¿Romeo Santos, eres tú?”: The Weeknd cantó en español con Maluma y los memes afloraron

Finalmente, sobre cómo ve a sus pares, a su generación, la llamada Generación Z o centennials, expresó que “es una generación muy preocupada por todo” y que “les preocupa no sólo la persona que tienen al lado, su familia, también los animales, el medioambiente, el respeto, que todos tengamos los mismos derechos, que seamos iguales“.

“Es una generación de muchos valores. Es una generación muy consciente“, concluyó.

Revisa la entrevista completa a Ignacia Antonia acá: