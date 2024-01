Una pesadilla: Ignacia Antonia sufrió robo en su auto recién comprado en viaje junto a Hans

La influencer Ignacia Antonia fue víctima de un inesperado robo mientras viajaba a Algarrobo junto a cuatro amigos.

Todo ocurrió la noche del viernes, a eso de las 22:00 horas, cuando se detuvieron a comer en un local de comida rápida ubicado en la Ruta 68.

Allí dejó estacionado su nuevo vehículo Chevrolet Tahoe 2024, el cual se auto regaló para Navidad, y sin pensar que sus maletas serían sustraídas en un periodo de aproximadamente media hora.

“Era la primera vez que lo salía a manejar”, contó Ignacia a LUN, lamentando esta situación que nunca se esperó vivir.

En detalle, la joven dijo que ella y sus amigos “afortunadamente armamos maletas como para dos días, entonces íbamos con maletas chicas. Pero uno de los ocupantes era tatuador y llevaba todo su equipo, y le robaron todo”.

Respecto de su caso en particular, indicó que le sustrajeron “una maleta y una cartera. Llevaba ropa, lentes, todo mi maquillaje, o sea, todas las cosas que ocupaba diariamente. Obviamente me dolió perderlas”.

“El maquillaje igual es como doloroso, porque no es como que te compras el maquillaje todo de una, sino que lo vas juntando, así que perderlo todo de una fue como triste”, agregó.

Posteriormente, Ignacia y sus amigos acudieron a la 26° comisaría de Pudahuel para interponer la denuncia correspondiente y luego regresar a Santiago.

“Entiendo que hay problemas mucho más graves y realmente como que esto quizás no es una prioridad, pero en estos casos no hay un protocolo ni nada. Te roban y no hay nada que puedas hacer“, acusó la influencer.

¿Amiga de Hans Valdés, ex Gran Hermano Chile?

Otro de los hechos que más llamó la atención en esta situación, fue la sorpresiva vinculación entre Ignacia Antonia y Hans Valdés, ex jugador de Gran Hermano Chile.

Así lo confirmó la tiktoker, asegurando que el ex chico reality era parte del grupo de amigos que iba a ir a la playa.

“Lo conocí en una fiesta, pero él se hizo amigo de unos amigos míos. Cuando organizamos lo de ir a la playa me preguntaron si lo podían invitar y dije que sí”, reveló.

“Igual fue chistoso, porque cuando fuimos a dejar constancia en Carabineros, lo miraron y le preguntaron si era Hans de Gran Hermano, y le preguntaron del reality. Eso le puso la cuota de humor al hecho“, cerró.

