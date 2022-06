Ignacia Baeza se sinceró sobre su relación amorosa con escritora chilena: “Estoy buscando ser feliz”

La actriz nacional Ignacia Baeza abrió su corazón y contó cómo está su presente amoroso.

La intérprete habló en profundidad sobre su relación de pareja con la escritora Florencia Eluchans.

Ambas están juntas hace ya tres años y de acuerdo a la artista, se admiran mutuamente.

En conversación con Revista Ya, la madre de gemelos aseguró que “ya no creo en los complementos de pareja. Mientras más afinidades se tengan, tanto mejor, y hoy tengo mucha afinidad con ella. Para mí, también es muy importante admirar a la pareja. La admiro mucho como novelista”.

“Yo la admiro, ella me admira y, más encima, podemos trabajar juntas. Ella cuenta historias y yo las puedo representar. Eso lo veo como un regalo”, indicó.

Y respecto a su futuro como pareja, Baeza expuso que no descarta casarse con Eluchans: “Hoy día, no; mañana, puede ser”.

“Creo que es muy humano tratar de buscar quién soy o de encajarme en algún lugar, pero he ido entendiendo que uno no pertenece a un lugar. Yo hoy amo a una mujer. Punto. Me parece que no resiste más análisis, o yo, por lo menos, no necesito encajarme en nada. No lo estoy buscando. Estoy buscando ser feliz”, expresó en la entrevista.