Michelson le rayó la cancha a Fran y mandó advertencia por repechaje: “Conmigo no vas a poder”

Ya no queda nada para que los jugadores de Gran Hermano Chile sepan los resultados del proceso de repechaje que ellos mismos determinaron mediante sus votos. Sin embargo, las especulaciones ya están en el ambiente y, en algunos casos, han acertado sobre lo que ocurrirá. Así lo reveló Ignacia Michelson, quien mientras conversaba con iCata durante su reciente ingreso, lanzó una dura advertencia a una ex compañera con la que ya tuvo conflictos: Francisca Maira. Según dijo, ahora “estoy en mis vacaciones, ellos saben. Me están dando energía”. Esto por que ella cree que será una de las que regrese a la casa y, por lo mismo, decidió enviarle un claro mensaje: “Ojalá vengas bien dura, porque conmigo no vas a poder, mi reina”.