Ignacia Michelson reveló sus cirugías estéticas tras viral adolescente en TikTok: “No escondo lo que fui”

Esta semana, un video sobre el antes y después en el rostro de Ignacia Michelson, se hizo viral en TikTok. Tras el asombro de los usuarios ante el impactante cambio, la misma DJ abordó el tema revelando en detalle las cirugías plásticas y estéticas a las que se ha sometido.

En entrevista con LUN, la influencer explicó que la primera foto corresponde a su adolescencia, cuando tenía apenas 14 años. “Justo para cuando me la tomaron estaba con una alergia y me dieron corticoides como por dos meses, así que estaba muy hinchada“, partió explicando.

“También por esa época no lo estaba pasando bien y tuve que tomar antidepresivos que me hicieron ganar peso”, agregó sobre el video que cuenta con casi 2 millones de visitas en la plataforma.

Sin embargo y, aunque se trate de registros personales, Michelson aseguró no estar molesta. “Me da cero lata que la hayan subido, no me gusta esconder lo que fui“, aseguró.

“Uno tiene que mostrarse en todas sus facetas y aprender a aceptarse en todas ellas“, reflexionó en la conversación.

¿Qué cirugías se ha hecho?

De acuerdo con la ex chica reality, son cuatro las intervenciones estéticas y quirúrgicas las que se ha realizado en distintas partes de su cuerpo en los últimos 14 años.

La primera es una bichectomía, que se hizo en 2017 y que no recomienda, puesto que “sin las bolas de Bichat se te cae la cara, no es reversible”, dijo, expresando arrepentimiento.

La segunda, contó Michelson, es el aumento de sus labios con ácido hialurónico que se realiza de vez en cuando. Como no dura para siempre, asegura hay veces que no se pone y otras que sí para darles volumen y perfilado.

A los 16 años, en tanto, la DJ decidió operarse y colocarse silicona. Primero, relató que se puso 180cc en cada pecho y que, unos años después, se operó nuevamente y cambió los implantes por unos más grandes de 435 cc.

Finalmente, confesó que se ha realizado tres liposucciones para moldear su cuerpo. “La primera no me gustó cómo quedó y después fui afinando las curvas. Una vez me puse parte de la grasa que me sacaron en las nalgas”, sentenció.