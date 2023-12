Ignacia Michelson confirmó que tiene nuevo pololo con inesperado dato: “Siempre estuve de novia”

Ignacia Michelson desordenó las redes luego de que confirmar que está pololeando con un nuevo ‘afortunado’. Sin embargo, no fue precisamente este detalle el que desató la polémica.

Y es que, aparentemente, no hubo un periodo de soltería tan extenso luego de que terminó su relación con el cantante del género urbano Marcianeke.

¿Por qué? Resulta que tras dar a conocer que sí está emparejada con alguien, además indicó que llevan varios meses juntos, incluso cuando pasó por Gran Hermano Chile.

¿Qué la enamoró de él?

“Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso. Él está realizado, no es inseguro y tiene las cosas claras“, fue parte de lo que le robó el corazón, según indicó.

Y lo han pasado bastante bien, porque incluso ya compartieron un viaje a Europa. Sin embargo, ella puso énfasis en que viven el día a día: “No me proyecto hasta que no vea el anillo (de compromiso). Si no hay anillo, no me puedo comprometer“, aclaró.

¿Hace cuánto estaba pololeando?

“Una mujer como yo tiene una lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente”, fue lo que comentó a LUN una vez que comenzó a ‘soltar’ la verdad.

“Lo conozco hace mucho tiempo (…) Siempre le gusté. Y como yo siempre he estado de novia, cuando terminé, apareció él”, agregó.

“Bueno, cuando terminé (con Marcianeke) me fui a Ibiza con mis amigas y cuando regresé, empezamos a salir”, reveló. “Siempre estuve de novia. Lo dije varias veces (…) Yo aparecía como soltera dentro del encierro”, comentó en relación a su estadía en Gran Hermano.

¿El amor le dejó heridas?

“Es lindo creer en el amor, lo que no es lindo es vivir por el amor. O sea, una cosa es pasarlo bien y otra cosa es sufrir por amor”, expresó.

“O cuando se cambian los roles y que dejes de ser su pareja para ser su mamá, y tengas que estar cuidándolo. Eso es agotador“, se sinceró.

¿Quién es su pololo?

La exchica reality puso énfasis en los sentimientos, aunque no se despistó con el nombre de su nuevo enamorado. Y es que aparentemente, prefiere llevar las cosas con cautela.

“No es conocido, así que prefiero no decir quién es“, cerró.

