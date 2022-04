Posiblemente uno de los eventos más comentados a nivel mundial durante esta semana ha sido el incidente que protagonizó Will Smith en los Premios Oscar 2022, en que se levantó de su puesto para ir a golpear al comediante Chris Rock, quien lanzó una broma en relación a la alopecia de su esposa, Jada.

Diversas figuras públicas se han referido a esta situación, emitiendo diversas opiniones al respecto. Si bien algunos han apoyado la forma en que el actor defendió a su familia, otros han considerado que la violencia es injustificable. La modelo cubana Lisandra Silva es de este último grupo.

Tras el suceso, Silva compartió una extensa reflexión a través de su cuenta de Instagram, diciendo que “me dejó desconcertada, comencé a sudar y a sentirme mal”. Asimismo, expresó que “un acto tan violento, irrespetuoso y patético no merece ningún reconocimiento“.

A la ex chica reality chilena Ignacia Michelson no le pareció para nada bien lo que escribió su colega y arremetió fuertemente contra ella a través de la misma plataforma, según recogió el diario La Cuarta. “Acabo de ver un post que subió Lisandra diciendo que está muy mal porque Will Smith reaccionó así”, comenzó diciendo.

Luego, siguiendo adelante con los cuestionamientos, señaló que “ni siquiera tienes que opinar, mirabas a todo el mundo en menos, no saludabas a los guardias. Yo trabajaba allí cuando no era conocida. Yo misma te dije qué hue… te crees tu por andar mirando en menos. Tienes el tremendo tejado de vidrio para decir cómo reaccionar”.

Para cerrar, Ignacia sostuvo que la cubana es “la menos poco humilde de la historia”.