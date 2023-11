Ignacia Michelson zanjó las críticas por fotos con Seba Ramírez: “No entiendo cuál es el problema”

Este fin de semana, Ignacia Michelson y Sebastián Ramírez subieron una llamativa foto en una fiesta a sus respectivas cuentas de Instagram, la que desató la molestia de los seguidores de Gran Hermano, quienes no apoyaron la amistad entre ambos.

Al respecto, la ex jugadora salió a defenderse de quienes ponen en duda su amistad con Constanza Capelli, después de la turbulenta relación que tuvieron ambos dentro del encierro.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

Dentro de una dinámica de preguntas y respuestas, un seguidor le consultó su opinión sobre las críticas de la gente tras la polémica y ella señaló: “El Seba es mi amigo hace mucho tiempo, aproximadamente como 10 años y Coni también es mi amiga. No entiendo cuál es el problema”.

En esa misma línea, la ex jugadora fue tajante y añadió: “Una cosa es ser amigo y otra avalar todas las actitudes, si no somos dioses, somos humanos. Todos nos equivocamos en cosas y no por eso no seremos amigos o algo así. Si yo me equivoco, me gustaría que me lo dijeran ¡Y no que dejen de ser mis amigos!”.

La imagen que desató los cuestionamientos de los seguidores de Gran Hermano, tenía como descripción “Levantadores de rating” y la borraron rápidamente tras las críticas, considerando la relación que Constanza Capelli y él tuvieron dentro del encierro, donde él evitó despedirse de ella cuando renunció.

Mira la respuesta de Ignacia Michelson aquí:

