“Quiérete un poco”: Ignacia Michelson sorprendió con desinhibida foto con Marcianeke y frenó en seco la mala onda

Ignacia Michelson y Marcianeke se han convertido en una de las parejas más célebres del espectáculo criollo. Luego de declararse como “amigovios” en la gala de Viña 2023, ahora ya no esconden su amor en redes sociales.

“Agradecido de que se haya cruzado en mi peor momento”, dijo el artista en una reciente entrevista, quien además señaló que “todo está saliendo bien” y que “vamos ayudándonos mutuamente”.

En ese sentido y, para hacer gala del buen presente de la relación, la DJ y modelo publicó una desinhibida fotografía junto al cantante, en la que ambos aparecen sobre una cama vestidos solamente con ropa interior.

“Entiéndanos. No somos como un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma”, escribió en la publicación, citando al escritor Charles Bukowski.

Así, al poco rato de ser publicada, el post alcanzó miles de likes en apenas minutos, mientras que muchos internautas aprovecharon de dejar sus reacciones. Y tal fue el caso de un usuario, quien descargó toda su mala onda al escribir “¿cuándo has leído un libro?”, en relación al texto del párrafo anterior.

En respuesta, Michelson decidió frenar en seco al sujeto, haciéndole saber que estudió una de las carreras con mayor cantidad de lectura.

“La verdad es que me encanta leer, estudié derecho así que tuve que leer más que tú en toda tu vida”, escribió la ex chica reality, ante lo cual sus seguidores la apoyaron asegurando que el hater “quedó troleado” y que “mejor borre su comentario y que se quiera un poco”.

Sin embargo, no todo fueron pesadeces, puesto que también hubo quienes destacaron a la pareja por su especial vínculo. “Digan lo que digan, ella le ha hecho muy bien a Marcianeke”, “me encantan ellos dos, son tal para cual” y “los amo, la mejor pareja, Harley y el Huasón”, fueron algunos de los escritos.

Mira la publicación a continuación: