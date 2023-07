“Gente malagradecida”: Ignacia Michelson enfrentó a los haters con indirectas por nuevo quiebre con Marcianeke

Es cierto, la relación entre Ignacia Michelson y Marcianeke parece estar quebrada, nuevamente. Es que después de varias idas y venidas, la influencer dejó entrever que otro conflicto los habría separado.

Si a fines de junio se mostraron felices con la adopción de una cabrita como mascota, el inicio de este nuevo mes al parecer vino acompañado de problemas.

Así lo dio a conocer en su Instagram, cuando al ser consultada por su vínculo con el artista urbano, acusó que “él no quiere salir de su mal círculo y así no se puede progresar! Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento”.

Pero eso no fue todo, ya que la modelo decidió hacer frente a las críticas por parte de los haters y lanzar un par de indirectas al artista.

“Si tienen tanto que hablar, que hablen, veamos quién pierde más. Más si fui un 100, si vivía hasta en mi casa, gente mal agradecida, se pasan“, escribió en una de sus historias.

Eso no quedó allí, ya que a los minutos después compartió una segunda publicación cargada de “palos” por esta bullada relación que, nuevamente, habría llegado a su fin.

“Yo no me dejo por nadie, soy una mujer bastante hecha para que pasen por encima de mi. Si me fallan no perdono, no me hago la víctima, sigo disfrutando mi vida, yo no pierdo mi tiempo, la vida es una”, escribió en el post.

“Y si me quieren juzgar, pues háganlo, yo no cambiaré mi modo de ver la vida que creo que la disfruto bastante”, cerró.