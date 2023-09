Ignacia Michelson se confesó con Pamela Díaz antes de entrar a GH: “A él lo conozco de afuera”

Ignacia Michelson se convirtió en la última jugadora en ingresar a Gran Hermano Chile. Con sólo segundos al interior de la casa-estudio, ya revolucionó con su fuerte personalidad y opiniones sin filtro.

Al momento de recibir la bienvenida de cada uno de sus compañeros, evitó el saludo a Francisca Maira, indicando “tú no me saludes, lo único falso que quiero son mis te…“.

Más adelante, mientras todos estaban en la zona del sillón, Michelson se dirigió a Maira en frente de todos sus compañeros: “A Fran la conozco de afuera, hemos tenido varios conflictos, hemos hablado“.

“Eres buena onda en la cara pero por detrás andas con las cizañas. ¿Por qué? Si te molesta algo dilo en vez de decirlo por detrás. Lo mismo que haces aquí lo haces afuera. Lo mismo que estás haciendo con Coni lo haces afuera”, sostuvo la influencer y DJ.

Michelson se sinceró con Pamela Díaz

Pamela Díaz realizó la última entrevista a Ignacia Michelson antes de ingresar al reality show de Chilevisión, en su programa de YouTube “Sin Editar”.

Fieles a su estilo, Díaz y Michelson hablaron sin tapujos sobre distintos temas. Sin embargo, la joven de 30 años se sinceró al hablar sobre temas delicados para ella durante su carrera televisiva.

Dentro de ellos se encuentra la pérdida de un embarazo después de su participación en el reality show Resistiré, su primera experiencia en este tipo de formatos televisivos.

“En Resistiré duré siete semanas. Me fui porque tenía que hacer una competencia y estaba embarazada“, señaló la modelo, quien en ese entonces tenía una relación con el mexicano Sargento Rap.

“Lo perdí (el embarazo). Sargento era muy agresivo, entonces pasaban cosas heavy y yo creo que por eso la guagüita no…”, alcanzó a decir la influencer.

Su quiebre con Marcianeke

Michelson también recordó su reciente relación con Matías Muñoz, más conocido en el género urbano como Marcianeke, con quien tuvo un romance por cerca de un año.

“Empezamos a estar juntos, yo me fui a Ibiza y ahí teníamos una relación abierta. Él tenía que aceptar nomás, entre entretenerme y tenerme, obvio que tenerme para él era su mejor opción”, confesó.

En ese contexto, Pamela le consultó sobre los comentarios que decían que estaba con el cantante por “plata”. “Me molestó cabrón, porque la que pagaba todo era yo y lo hacía porque lo quería“, afirmó.

“Con él estuve porque realmente lo quería, creo que fue uno de los amores más sinceros que tuve. Es súper buena persona, pero lo que siempre he dicho: en el mundo de la música, la mayoría de los cantantes chilenos tienen malos amigos alrededor, sus managers son como la v… y se los recagan, ellos no tienen idea ¿por qué? porque no tienen educación financiera”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que su quiebre con Muñoz se debió a que él “empezó a ser muy celoso y yo no le daba ningún tipo de inseguridad para que fuera de la forma que estaba siendo conmigo”.

“Ahora estoy la raja, yo no sufro por amor ya. Yo lo amé, pero así como lo amo, me desenamoro (…) Terminé y a los dos días estaba viajando a Ibiza, con una amiga lo pasamos la raja, se me olvidó el amor y chao”, aseveró.

Frustrada carrera como abogada

La DJ sorprendió a Díaz al revelar que estuvo más de cuatro años estudiando la carrera de Derecho, pero que decibió terminarla para entrar al mundo del espectáculo.

“¿Por qué no la terminaste?”, preguntó Pamela, a lo que la jugadora de Gran Hermano afirmó que “realmente de tonta, me faltaba un año. Nada, fue lo peor, ya no lo puedo retomar porque sería partir de cero”.

Si bien tuvo un plazo de tres años para continuar con sus estudios, la influencer contó que entre medio pasó la pandemia y se fue a Acapulco.

“Me iba bien, tenía promedio 5.5 y no iba nunca. Aunque no lo crean, no soy la niña tonta, soy muy inteligente, me va muy bien. Todo lo que quiero que salga, lo hago”, señaló.

¿A quién encuentra guapo de Gran Hermano?

Ignacia también se refirió al fenómeno televisivo del momento, antes de su ingreso oficial y reveló sus participantes preferidos.

Su jugadora favorita es Constanza Capelli, mientras que al ser consultada sobre “quién es el más guapo” del reality, realizó una sincera respuesta.

“No me gustan los hue… ricos porque, ponte tú, el Lucas es nefasto y está rico. Al Rai lo conozco de afuera, es guapo pero como que necesito algo más“.

