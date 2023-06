“Mi chat diario por meses…”: Ignacia Michelson dio luces de extrañar a Marcianeke con nostálgico mensaje

Hace unas semanas que comenzó el rumor de un posible quiebre entre el cantante del género urbano Marcianeke y la influencer Ignacia Michelson.

Todo era cuestión de tiempo, hasta que la ex chica reality despejó las dudas y confirmó la noticia: “Sí terminamos. Para que no me pregunten más”.

Desde entonces ambos han estado compartiendo una serie de palos en redes sociales, donde publican de forma activa distintos mensajes.

Mientras que el artista nacional ha estado conmovido por la muerte de su colega Galee Galee, la modelo ha utilizado sus redes sociales para descargarse tras la ruptura.

¿Qué dijo Ignacia Michelson?

Es así que este domingo le dedicó un certero palo a Matías Muñoz, a quien parece echar de menos.

“Te extraño persona que fue mi chat diario por meses”, posteó en sus stories de Instagram.

“Va a tener que jugársela”

En todo caso, la madre de Ignacia, Jenny Díaz, dio buenas señales sobre una reconciliación entre su hija y Marcianeke.

“Era una buena relación, pero como les pasa a todas las parejas, tienen problemas”, aseguró, señalando que ambos se hacían bien.

Sin embargo, afirmó que que el artista urbano no la tendría fácil considerando lo rencorosa que es su hija: “No olvida rápido y, como es ella, (Marcianeke) va a tener que jugársela harto”.