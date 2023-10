Ignacia Michelson no confía en intenciones de Bambino en Gran Hermano: “No lo conozco”

Durante La Fiesta en Gran Hermano Chile, la ex jugadora Ignacia Michelson confesó que tiene sus dudas sobre las intenciones de Fernando Altamirano dentro de la casa-estudio. “Lo que vi al principio no me gustó“, explicó la DJ en “Espiando La Casa” sobre Bambino y su reciente cercanía con Constanza Capelli. Sin embargo, la modelo no quiso hacer ningún juicio contra él justificándose que no lo conoce y que estar juntos dentro del encierro le faltó para opinar.