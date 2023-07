“Amigas, amigas…”: Ignacia Michelson aclaró cuál es su real vínculo con Fran y sorprendió con dato sobre Coni

La influencer Ignacia Michelson siempre hace noticia debido a sus declaraciones, principalmente en las redes sociales, donde recientemente aclaró cuál es su verdadera relación con Fran Maira.

Y es que en sus plataformas sus seguidores siempre le consultan por su relación con varios de los integrantes de Gran Hermano Chile, especialmente con dos de las más comentadas: Fran y Constanza Capelli.

En ese sentido, la ex de Marcianeke fue consultada por su vínculo con la rubia modelo, esto luego de un video que circuló en TikTok en el que aparecen juntas.

A raíz de eso, Michelson fue enfática al decir que “con la Fran amigas, amigas, no somos. Conocidas”.

Sin embargo, sus palabras hacia la ex bailarina fueron diferentes al señalar que “yo me hubiese hecho amiga de la Coni, siento que está muy sola, el reality debería ponerle una amiga… más de la mitad del reality contra ella, no es algo neutro”.

¿Conoce a Coni fuera del encierro?

Acto seguido, al igual como reconoció que conoce a Maira, hizo lo mismo con Capelli y le comentó a sus seguidores que “a la Coni igual la conozco, he salido con ella una vez antes y eso”.

“No porque salga en un video significa que somos amigas. Ojo ahí”, añadió sobre la consulta.