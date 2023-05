“Pantallazos hay”: Ignacia Michelson enciende las redes con intrigante indirecta contra desconocida embarazada

La ex chica reality acudió a su Instagram para compartir un extenso mensaje que aludía a otra mujer, exponiendo que ella estaría perjudicando a una de sus amigas. "No te creo tu papel haciendo daño por ser la ex, ridícula", acusó.