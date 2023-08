Ignacia Michelson se sincera sobre Marcianeke: Adriana Barrientos hizo de cupido

La ex chica reality Ignacia Michelson fue una de las invitadas al nuevo capítulo de La Divina Comida que se emitirá este sábado en las pantallas de Chilevisión.

Acompañada por Álvaro Ballero, Janis Pope y Gonzalo Egas, los cuatro iconos de los realitys de la televisión chilena comentarán sus experiencias en el formato que revolucionò la pantalla chica en Chile.

Así, la DJ contó algunos detalles de cómo fue su relación con el artista urbano Marcianeke, su paso por la TV internacional y su camino universitario.

“Él la ca… y yo no lo puedo perdonar”

La última noche del programa estará protagonizada por Michelson, quien estaba en la casa de sus padres para compartir con sus comensales. Durante dicha cena, la modelo recibió un video con un saludo de su amiga Adriana Barrientos, dando paso a la conexión entre las amigas y Marcianeke.

“El Mati le decía a la Adriana, oye ya po’ preséntate a la Michelson, pero yo estaba recién pololeando, terminé con esa persona y justo comenzaron las críticas al Mati por su música“, partió relatando Ignacia.

En este contexto, Nacha confesó que lo defendió, consiguiendo que el talquino le hablara para agradecerle. Tras este intercambio de mensajes ella lo invitó a su cumpleaños y empezaron a salir.

“Empezamos a salir y empezamos a tener más cosas en común. Y bueno me pidió pololeo en la gala (del Festival de Viña del Mar), al final en el after. No éramos pareja, éramos amigos con ventaja“, explicó la dueña de casa.

Ante esta revelación, Gonzalo le preguntó sobre la raíz de los últimos conflictos entre ambos, a lo que Ignacia simplemente contestó: “Él la cagó y yo no lo puedo perdonar, él se tiene que dar cuenta de su error. No me fue infiel si eso es lo que creen, pero me falló en otra cosa”.

Los estudios de Michelson y su paso por la TV

Según lo informado por la ex chica reality, tras salir del colegio estudió psicología, pero no se sintió capacitada para manejarlo en su totalidad. Después, la joven entró a derecho y estuvo por cuatro años hasta la llegada de la pandemia y renunció a la carrera.

Por otra parte, sobre su ingreso a la TV, Ignacia confesó que fue elegida para el programa ¿Volverías con tu ex?, pero no pudo entrar. “Pucha es que mi papá no me deja“, le dijo a la producción.

Aun así, entró a Acapulco Shore debido a que ” erade competencia”, le aseguró a su padre. “Me dice: ok, te voy a cortar todo, la mesada, todo”, dijo Nacha que igualmente se fue a MTV.

