Ignacia Michelson y Marcianeke se convirtieron en padres de peculiar animal: “Pensé que iba a ser como un perrito”

Ignacia Michelson sorprendió al adoptar una mascota pero, fiel a su estilo, lo hizo a su propia manera y alejada de lo convencional: Se convirtió en la humana de una cabra.

A través de sus redes sociales, la modelo mostró diversos registros del nuevo integrante de la familia, mismo que se robó inmediatamente las miradas y el cariño de sus seguidores debido a su innegable ternura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaMichelson11 (@lamichelson11)

El nuevo integrante de la familia Michelson

En las distintas historias que publicó en Instagram, el adorable animal aparece recorriendo el departamento, aunque, según dijo en una de ellas, no vivirá con ella porque no tiene el espacio suficiente. “No vivirá conmigo en el departamento, vivirá en la casa del Mati. Sería un daño que viviera acá“, aclaró.

Asimismo, si bien declaró estar muy feliz con “El Meee” (el nombre de la cabra), la ex chica reality confesó que no es sencillo cuidar una, puesto que requieren de mucha atención y cuidados”.

“Yo pensé que iba a ser como un perrito, pero en verdad no es tan así. Hay que tener tiempo y dedicación“, advirtió en la red social ante los diversos mensajes que le llegaron de seguidores que manifestaron también querer una.

Finalmente, Michelson contó que su nueva mascota tiene 1 mes y dos semanas de vida y que no la había comprado, ya que se la regaló una amiga. “Desde chica siempre me han gustado los animales. Nunca me he llevado tan bien con las personas, porque a las personas les carga que uno sea sincero o les digan sus verdades”, concluyó.

Mira los registros de la cabra a continuación: