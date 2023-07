“No puedo ser el salvavidas de nadie”: Ignacia Michelson se sinceró sobre su relación con Marcianeke

No es sorpresa que Ignacia Michelson interactúe con sus seguidores de Instagram y ellos le consulten sobre su relación con el cantante urbano Marcianeke. Por esto mismo es que las sinceras respuestas de la ex chica reality suelen llamar la atención.

Recordemos que la Dj hace algunas semanas fue consultada si es que seguía pololeando con el talquino, instancia en la que ella afirmó estar con Marcianeke.

Además, en otra historia de la red social, Ignacia dejó ver de fondo la mano de una persona, que de acuerdo con su tatuaje y anillo, se habría tratado del cantante.

Las sinceras respuestas de Nacha

Sin dar mayores detalles, a la chilena primero se le consultó “volverás con Mati? Me gustan mucho juntos, se nota que le haces bien“.

Ante esta pregunta, Michelson respondió: “Pues él no quiere salir de su mal círculo y así no se puede progresar! Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento“.

En esta misma línea, la modelo fue acusada por otro seguidor, ya que estaba hablando del artista.

“Deje de hablar del mati amiga, él no habla de ti en sus redes”, le escribieron, a lo que ella no tardó en contestar sinceramente que Marcianeke “no puede decir nada mío cuando yo nunca fallé! 10/10 la Michelson”.

Finalmente, otro de sus 2.4 millones de seguidores en la red social quiso saber por qué sigue a Marcianeke, pero él a ella no. “Porque por mi lado no hay mala onda con él, yo no hice nada malo“, se justificó la chilena, cerrando el tema de su ex pareja.

Cabe destacar que el artista urbano no ha hecho mención de Ignacia en sus redes sociales, sino que más bien ha omitido el tema.

Aún así se ha visto intercambiar mensajes a través de los comentarios en sus fotografías, en las cuales Michelson suele comentar.

Revisa las historias de Michelson