Ignacia Michelson revela incómoda situación con Miguelito en discoteque: “Usa su estatura para su conveniencia”

Muchos cuestionamientos ha recibido Miguelito tras su participación en el reality show Tierra Brava (Canal 13), donde se le acusa de actitudes inapropiadas hacia mujeres.

Ahora, fue Ignacia Michelson quien repasó al incipiente cantante y no se guardó nada para lanzarse en contra del ex integrante de Morandé Con Compañía.

La modelo e influencer, quien estuvo invitada en el programa Zonas de Estrellas de Zona Latina, también se mostró en contra de la producción del reality por dejarlo en el encierro tras las criticadas actitudes.

“Si yo hubiese sido el productor del reality y veo que se mete a camas de mujeres y hace cosas inapropiadas, yo lo hubiese expulsado del minuto número uno”, afirmó.

“¿Por qué vamos a tener que aguantar? ¿Por qué es chiquitito? ¿Por qué se ve tiernito? No, él es hombre y tampoco veo a niños de tres o cinco años haciendo esas cosas”, agregó.

Ignacia Michelson comentó una incómoda situación con Miguelito

La ex pareja de Marcianeke también reveló que conoció a Miguelito en un evento donde vivió un incómodo episodio. “Quiero contar una cosa que me pasó con este personaje en Bloom (discoteque de Viña de Mar). Fue como por el Festival de Viña, no me acuerdo qué día, pero ahora en febrero”, fue el inicio del relato sobre esa situación.

“Estaba el hombre ahí bailando con una mirada así como seductora. Después un amigo va y me dice ‘oye Nacha, cuidado, bájate el vestido’, porque yo andaba con un vestido más o menos cortito. Y tenía al hombre ahí debajo de la falda”, contó.

Después de ese hecho, Nacha afirmó que se corrió del lugar. “Me sentí mal, claro, no me tocó ni nada, pero estaba ahí como mirando, fue incómodo“.

Por último, Michelson dejó una reflexión sobre Miguelito: “Él usa su estatura para su conveniencia. O sea, si le conviene ser el adulto mayor que es, va a usar eso. Si le conviene ser niño, va a usar eso”.

