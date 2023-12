Ignacia Michelson no asistirá a final de Gran Hermano: Explicó la razón

Ignacia Michelson reveló a través de sus historias de Instagram que no estará presente este domingo en la final de Gran Hermano Chile debido a que se encuentra de viaje en Barcelona, España.

La modelo aprovechó la instancia para enviar sus mejores deseos a Las Reinas Bellas, Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, así como también tuvo comentarios para sus enemigos.

¿Qué dijo Ignacia?

A través de sus historias de Instagram, Michelson señaló: “Mis reyes bellos, bueno les quiero contar que no voy a estar en la final allá en Gran Hermano. Me duele porque están mis favoritas allá en la final. Les deseo lo mejor, lograron mucho”.

La influencer explicó que las horas de vuelo entre Barcelona y Chile son demasiado extensas y aunque lo intentara, no llegaría a tiempo para apoyar a sus amigas.

“Conocí gente maravillosa en este lindo reality, creo que todos me conocieron un poco más, vieron como soy y me dejó mucho y espero haberles dejado mucho, no solamente a ustedes, los que fueron público sino a los participantes”, agregó.

El mensaje a Reinas Bellas y sus enemigos

En esa misma línea, también tuvo ácidos comentarios para los jugadores con quienes tuvo una rivalidad dentro de la casa más importante del mundo: “Sé que ayudé a todos: A mis amigos y a mis enemigos también… porque también los ayudé”, señaló.

Además, Michelson confesó la felicidad que siente porque las finalistas sean sus Reinas Bellas y que sólo hayan llegado mujeres a la recta final de Gran Hermano, es por ello que luego les dedicó un emotivo mensaje a través de sus publicaciones.

“Les deseo lo mejor a las finalistas, especialmente a mis Reinas Bellas que llegaron a la final. Las quiero mucho, dieron tanto, pasaron tanto y ahí están: En la final. Nos vemos cuando vuelva para mandarnos una fiestita de aquellas ¡Las adoro! Su Reina Bella.

