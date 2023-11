“Alessia no me creyó”: Ignacia Michelson reaccionó a polémica de Raimundo Cerda por fotos filtradas

La noche de este lunes 6 de noviembre, Ignacia Michelson decidió no quedar al margen y compartió su opinión respecto a las polémicas fotos filtradas de Raimundo Cerda con Cass Zamorano.

A través de su cuenta de Instagram, la jugadora que renunció en octubre a Gran Hermano inició una dinámica de preguntas y respuestas y escogió una que hacía referencia al tema para entregar su posición.

“¿Cachaste lo de Rai y Cass? ¿Consejo para Alessia?”, preguntó uno de sus seguidores, frente a lo que la modelo, fiel a su estilo, contestó con toda honestidad.

Ignacia Michelson aseguró que habló con Alessia

“Sí, caché todo”, comenzó diciendo en un video. “Mi consejo siempre es el mismo y va para todos: Las mujeres brillamos más solas. Esto ya lo tengo más que confirmado“, afirmó en el registro.

En una nueva historia que subió minutos más tarde, en tanto, ahondó en el hecho y reveló que había hablado con Alessia: “Lo que yo sé y no voy a contar acá ya se lo dije a Alessia y Alessia no me creyó. Entonces como no me creyó, nunca más voy a volver a contarle algo a ella“.

A lo anterior, agregó: “Porque si no me creen a la primera, yo ya no cuento a la segunda ni la tercera ni la cuarta. Porque si a la persona le gusta pendejarse, pendejo va a ser siempre”, advirtió.

Ignacia Michelson: “Al final siempre tengo la razón”

Finalmente, Michelson cerró su intervención celebrando que nunca que se equivocaba, y que tampoco difama o dice cosas que no son verdaderas. “Eso nomás voy a decir. Ya hablé con la persona que tenía que hablar. Al final siempre tengo la razón. Jamás miento.

De esta forma, la DJ abordó el tema que, lejos de acabar, cada vez se agranda más con nuevos antecedentes. Sin ir más lejos, la propia involucrada Cass Zamorano reveló detalles inéditos del encuentro a través de la misma red social.

“Solomun fue el sábado pasado (4 de noviembre). Es cosa de googlear y esas fotos efectivamente del sábado“, fue parte de lo que dijo, en el mismo texto donde reveló que Cerda le habría dicho que estaba soltero.

