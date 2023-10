Ignacia Michelson reaparece tras renunciar a Gran Hermano: Habló de su estado de salud

Ignacia Michelson reapareció en redes sociales tras renunciar a Gran Hermano Chile, después de sufrir una alergia alimentaria al interior de la casa.

“Me dio alergia un chocolate, desperté, tuve que ir al confesionario. Se me cerraron las vías, no podía respirar. Y no podían encontrar las venas, se me reventaban”, dijo este martes en conversación con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

La modelo fue asistida por médicos e inclusive llegó una ambulancia que, por fortuna, no fue necesario usar debido a que los medicamentos comenzaron a hacer efecto.

“Estoy con otitis también. Segunda vez que me pasa la reacción alérgica. Estoy más pelona que antes. Significa que uno ya tiene que marchar“, explicó la ahora ex participante.

Michelson reaparece en redes sociales

Durante este miércoles, Michelson realizó su primera publicación en redes sociales después de abandonar la casa más famosa del mundo.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una foto que incluyó una bajada dedicada al reality show. “¿Cómo están mis reyes bellos? Yo extrañando la casa de GH”, escribió.

La publicación desató una serie de comentarios de sus seguidores, quienes la llenaron de flores y aprovecharon de bromear con su acento mexicano.

“Sorprendiste a todo el mundo con tu actitud conciliadora y tu cariño”, “GH no será lo mismo sin ti wey”, “mi reina bella, no mames wey” y “te vamos a extrañar”, fueron parte de las reacciones.

Más tarde, subió una historia en la misma red social en compañía de su madre y una tía. “Hoy día es día de descanso y mañana muchos exámenes”, indicó en el video.

Revisa la publicación acá:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaMichelson11 (@lamichelson11)

