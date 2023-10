¿Por qué Ignacia Michelson abandonó Gran Hermano? Los complejos motivos que impulsaron su salida de la casa

Con una de las personalidades más avasalladoras y extravagantes, Ignacia Michelson se fue convirtiendo con el paso de las semanas en una de las jugadoras más queridas de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, su aventura en el reality de Chilevisión llegó este martes a su fin, pues la DJ y modelo anunció su salida irrevocable de la casa por motivos que fueron difíciles de ignorar.

La noticia no vino sola. Pues esa misma jornada se comunicó que otra concursante abandonó el juego: Skarleth Labra, quien enfrenta el lamentable deceso de su abuela.

De esta forma, en apenas dos días, la casa más famosa del mundo fue testigo de la partida de 3 queridos jugadores. Aunque, claro, cada uno por razones diferentes.

¿Por qué Ignacia Michelson abandonó Gran Hermano?

Según contó la misma Ignacia Michelson, el motivo de su salida de Gran Hermano fue una compleja crisis que vivió la noche de este lunes producto de una alergia alimentaria.

“Ahora estoy bien, pero lo pasé muy mal”, comenzó diciendo a Diana Bolocco y Julio César Rodríguez. “Me dio alergia un chocolate, desperté, tuve que ir al confesionario. Se me cerraron las vías, no podía respirar. Y no podían encontrar las venas, se me reventaban”, añadió.

En ese sentido, Michelson relató que fue tal su preocupación que, incluso, llegó a creer el peor de los escenarios. “Estaba en crisis, decía ‘me voy a morir sola’. Me dio mucha pena, miedo y ahí dije ‘me quiero ir’. Son señales”, señaló.

Por tal motivo, la modelo fue asistida por médicos e inclusive llegó una ambulancia que, por fortuna, no fue necesario usar debido a que los medicamentos comenzaron a hacer efecto.

“Son muchas cosas, he estado súper enferma, me ha pasado cosa tras cosa“, complementó después la chilena de acento mexicano. “Estoy con otitis también. Segunda vez que me pasa la reacción alérgica. Estoy más pelona que antes. Significa que uno ya tiene que marchar“, concluyó.

Así, a un par de días después de cumplirse un mes exacto desde su ingreso a la casa, Ignacio Michelson abandona el reality de Chilevisión luego de mostrar una nueva faceta más liviana, distendida y divertida que conquistó a los televidentes. Sobre todo, en redes sociales.

Síguenos en