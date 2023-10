Ignacia Michelson confesó reales motivos tras salida de Gran Hermano: “Los de producción me preguntaron…”

Ignacia Michelson protagonizó un insólito video que se hizo viral en redes sociales, donde confesó que sus reales motivos para salir de la casa de Gran Hermano no fueron los que comentó al principio.

Y es que, según sus palabras, habría sido un matrimonio lo que motivo su renuncia, por lo que la explicación que ella dio a la producción del programa no habría sido del todo cierta, sino que más bien algo adaptado por ella.

“Estoy súper enferma. Me han pasado muchas cosas. Segunda vez que me pasa la reacción alérgica. Estoy más pelona que antes, eso significa que uno ya tiene que marchar”, fueron sus declaraciones en dicho momento.

¿Por qué no dijo la verdad?

“El 14 de octubre tenía un matrimonio, y yo les dije. Los de producción me preguntaron si estaba dispuesta a llegar a la final, y yo les dije: ‘wey, ni de verga” (sic), aclaró en el viral, refiriéndose a que desde la producción se le dio la oportunidad de continuar, al igual que a todos los demás jugadores.

“Ignacia Michelson no va a aguantar”, dijo ella misma hablando en tercera persona.”Yo máximo puedo estar hasta el 8 de octubre, porque el 14 se casa una de mis mejores amigas“, agregó.

Sin embargo, pese a que se las arregló para salir de la casa más famosa del mundo, las cosas no salieron tal y como ella planeó: “Y adivinen qué, ¡No se casa! Me fui antes y no se casa, wey”, cerró con la inesperada noticia.

