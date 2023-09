“¡Yo me voy!”: Ignacia Michelson “se picó” durante guerra de almohadas en Gran Hermano

A veces en la casa de Gran Hermano Chile los jugadores pueden llegar a hacer cualquier cosa con tal de divertirse y pasar el rato, sobre todo si se trata de aquellos momentos de noche en que no tienen muchas ganas de dormir.

Y fue justamente después de la fiesta que ocurrió un curioso y divertido chascarro que tuvo como contexto este tipo de situaciones en las que los participantes vuelven a ser como niños y se ponen a jugar enérgicamente.

E incluso, hasta los más serios se han incluido en dichas dinámicas. Aunque sea por la fuerza, como ocurrió con Ignacia Michelson, que no le parecía tan amigable la idea de jugar a darse almohadazos… al menos hasta que Rubén Gutiérrez la “convenció”.

¿Qué le pasó a Michelson?

En cuanto inició la pelea, Ignacia Michelson inmediatamente comenzó a segregarse de la dinámica que, por lo demás, estaba bastante intensa considerando la hora de la noche a la que se dio.

“A no, a mí no me vengan a pegar con esas almohadas horribles“, indicó la chica reality. Aunque Rubén, justo en ese momento, hizo caso omiso de su petición y la golpeó repetidas veces con la almohada que tenía en las manos.

Y como era de esperar (pese a que le tuvo harta paciencia), la Michelson “se picó” y se unió de lleno al juego, dándole con todo al exuniformado. Puede que no le queden ganas de seguir molestándola después de esto.

Revisa el momento a continuación:

