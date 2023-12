“Si lo hizo o no…”: Ignacia Michelson rompió el silencio y abordó supuesto romance de Eskarcita y Marcianeke

La tarde de este viernes, Ignacia Michelson rompió el silencio y enfrentó los rumores que aseguran que Eskarcita se habría ido con Marcianeke luego de una conocida fiesta en la capital.

Antes que eso, la ex jugadora de Gran Hermano se refirió directamente al cantante urbano, pues una seguidora la interpeló al decirle “que lo supere”: “Fue parte de mi vida pero te recuerdo que me fui a Ibiza a los dos días de terminar. Ahí se olvida y supera todo”, respondió.

Posteriormente, Michelson enfrentó con toda honestidad una incómoda pregunta sobre su ex compañera de reality: “¿Qué opinas de Eskarcita? Se fue con Marcianeke de la Bresh”, fue el escrito que dejó una seguidora en una dinámica de Instagram.

¿Qué respondió la modelo? “La verdad no tengo nada que opinar. Si lo hizo o no, no es mi problema. No peleo por hombres“, expresó. A eso, continuó y añadió otra reflexión.

“Yo no opino… ¡Cada uno con sus cosas claras, pues!”, contestó la chilena de acento mexicano, luego que otra internauta le consultara su opinión “de lo que hizo la Eskarcita de meterse con tu ex”, según se vio en la red social.

Finalmente, fue este jueves cuando la propia Eskarcita hizo una inesperada revelación sobre una “travesura” con un famoso en la misma fiesta, la cual muchos vincularon con el rumor en torno a Marcianeke. “No voy a decir quién, pero si no quise nada fue porque es ex de alguien”, expresó.

Mira las historias a continuación:











Síguenos en