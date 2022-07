Ignacia Michelson responde a rumores de supuesto romance con Marcianeke: “Nos estamos conociendo”

Un nuevo romance estaría naciendo en el mundo del espectáculo y tiene como protagonistas a la ex chica reality Ignacia Michelson y cantante urbano Marcianeke.

Hace unos días, la supuesta pareja fue vista compartiendo en una fiesta, donde incluso bailaron al ritmo de Los Malvekes y otros hits del género urbano nacional.

“¿Qué me deci’ del Marcianeke y la Michelson sacando los pasos prohibidos?”, indicó @biitchpostingcl, cuenta que reveló el registro en redes sociales.

Ahora se sumó un nuevo capítulo a esta historia, luego que Michelson interactuara con sus seguidores en Instagram por medio de la clásica caja de preguntas.

View this post on Instagram Una publicación compartida por FARÁNDULA Y ACTUALIDAD ✨🍿 (@biitchpostingcl)

Fue en ese contexto que un usuario le hizo la pregunta “¿te gusta Marcianeke?”, ante lo cual la modelo respondió: “¿Por qué me preguntan tanto cosas así? No voy a responder. O sea, ¿a quién no le gusta? Ya, me pasé”.

En una siguiente publicación, Ignacia vuelve a ser consultada sobre su cercanía con el autor de Dímelo Ma’. “¿Andas con Marcianeke o sólo son amigos con ventajita?”, le preguntaron, ante lo que ella dijo “ya, la verdad es que nos estamos conociendo y nos llevamos súper bien. Eso”.

Cabe mencionar que Michelson se dio a conocer tras su participación en distintos programas de televisión, como Resistiré y Acapulco Shore. En junio de 2022, protagonizó una portada de la revista Playboy México.

Revisa las declaraciones acá: