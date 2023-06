Ignacia Michelson reveló que retomó relación con Marcianeke y aclaró sospechada infidelidad con tiktoker

Desde que Ignacia Michelson confirmó su separación de Marcianeke que sus seguidores se han estado preguntando qué pasó entre ambos.

La ex chica reality fue enfática al decir que “sí terminamos. Para que no me pregunten más”, aunque sus fans no se quedaron tranquilos con eso.

Por ello, apenas la influencer hizo una ronda de preguntas en Instagram, las personas le consultaron por el cantante del género urbano.

Michelson responde

“Qué pasó con el Marci?”, le escribieron, ante lo que ella respondió con un “somos amigos otra vez”.

Pero la situación no quedó ahí, porque además, la ex chica reality despejó los rumores que surgieron en cuanto a que el artista urbano habría tenido un affair con la tiktoker Iamferv.

Es que el cantante publicó una foto con las Big Red Boots, es decir, las botas rojas enormes al estilo de Astroboy, por lo que muchos comenzaron a decir que dichos zapatos serían de la influencer.

En ese entonces, cuando se lo hicieron saber a Ignacia, ella reaccionó con un contundente “está soltero, que haga lo que quiera”.

Sin embargo, esta vez fue más allá y respondió directamente a un usuario que le preguntó si es que la habían engañado con la influencer. “Falso, jamás pasó eso”, aseguró.