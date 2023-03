“Juré de guata que había pagado”: Ignacio Lastra y Mario Ortega acusan insultos tras funa por “perro muerto”

Todo parecía haber quedado en orden después que ambos fuesen funados en redes sociales tras ser acusados de hacer “perro muerto” en un conocido bar de Plaza Ñuñoa durante el fin de semana. Sin embargo, Mario Ortega e Ignacio Lastra siguen haciendo noticia al referirse a este episodio, acusando insultos y mentiras.

La cuenta de Instagram @copuchas_tv1 fue la encargada de viralizar la situación que fue inicialmente denunciada por uno de los trabajadores afectados del local capitalino Barbazul. Sin embargo, una vez que se percataron de lo ocurrido, los involucrados acudieron al lugar para saldar la deuda.

Es más, el propio bar compartió una historia en la que expresó que a Ortega y Lastra se les habría olvidado pagar la cuenta debido a la intensa jornada que vivieron juntos en el local.

Pero eso no fue todo, ya que los amigos decidieron emitir un comunicado para zanjar las dudas, afirmando que “lo peor de todo es que esto ya pasa a mayores y empiezan a insultar, y no solo a nosotros sino que también a personas cercanas y eso no puede ser”.

“El día sábado en la noche en el Barbazul de Plaza Ñuñoa, nos juntamos ocho amigos, no éramos dos. Yo me fui muy temprano, me tomé una bebida y me fui”, comenzó contando Ortega.

“Ustedes saben que muchas veces a los meseros les complica que uno divida las cuentas en distintas boletas, entonces yo le dije a Ignacio, ‘puedes tú pagar mi cuenta por favor’, y que no era mucho, y el Ignacio me dijo que ‘no hay ningún problema'”, añadió.

“Al otro día me di cuenta que tenía todo mi Instagram lleno de mensajes, que estaba etiquetado, tenía mensajes. Había un joven que era mesero del local que organizó una funa, que no se había cancelado la cuenta”, continuó detallando el ex chico reality.

Fue entonces que Ignacio admitió haberse olvidado de pagar la cuenta sin querer. “Yo juré de guata que había pagado la cuenta, incluso nos sacamos fotos con todo el mundo, como siempre en los bares, y nos fuimos. Al otro día, a mí se me quedó el celular en la casa de un amigo, así que cuando pasé temprano me di cuenta que tenía igual una funa”, manifestó.

“No actuó de buena lead”

Aunque Lastra se detuvo para hacer hincapié en algo, acusando que el mesero que realizó dicha acusación no se puso en contacto con ninguno de ellos. Inclusive el trabajador fundó su funa en que él tuvo que pagar la cuenta de su propio bolsillo.

“Me meto a la (cuenta de la) persona que había hecho la funa para ver si me había escrito algo y no había escrito nada, yo le mandé un mensaje“, agregó Ignacio.

Por su parte, Mario hizo mención al propio comunicado del bar, quienes informaron que ellos “jamás hacen pagar las cuentas a sus empleados, así que primero, es mentira”.

“A las personas les encanta hacerse las víctimas. Con este joven hablamos por interno, se disculpó y dijo que era la única forma que tenía de comunicarse con nosotros. Mentira, porque podría haberse comunicado con nosotros. Realmente no actuó de buena lead“, cerró.

