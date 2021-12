A mitad de esta semana, los medios argentinos enloquecieron al ver durante un evento al actor chileno Benjamín Vicuña departiendo con su ex, la modelo trasandina Pampita. De acuerdo con lo que se pudo observar, su relación pasa por un buen momento y esto se evidenció en un amistoso trato entre ambos.

Lo que resultó llamativo fue que esta es la primera vez que aparecen en conjunto en una instancia pública desde su dramático quiebre amoroso en 2015. Recordemos que lo que gatilló la abrupta ruptura fue que la argentina descubrió al chileno siéndole infiel con China Suárez, quien posteriormente se emparejó con el actor.

Por supuesto, al ver a Vicuña con Carolina Ardohain, comenzaron a surgir dudas con respecto a un eventual “remember”. Sobre todo, teniendo en consideración que se les vio bastante cercanos, abrazándose y riendo.

Según consignó Infobae, al ser consultado por una periodista sobre el reencuentro con su ex pareja, el intérprete respondió sonriente que “nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar”.

Asimismo, el hombre estableció que “ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento”.

Recordemos que el galán chileno anunció a mediados de agosto del presente año que terminó con China Suárez. Ahora, verlo tan solo algunos meses más tarde junto a Carolina, con quien en el pasado mantuvo un intenso vínculo, tuvo hijos y vivió buenos momentos justo antes de que iniciara su última relación sentimental con María Eugenia, encendió las alertas de una nueva polémica.

Cabe señalar que por su parte, Pampita está actualmente casada con Roberto García, con quien tuvo una hija en julio.