En enero de este año, Hans Mellado, imitador de Luis Miguel, abandonó la competencia de Yo Soy, tras ser internado de urgencia luego de dar positivo por COVID-19.

“Empecé con ahogos, no podía respirar, y me trajeron de urgencia al hospital y me dejaron en la UTI (Unidad de Tratamientos Intermedios)”, detalló en esa ocasión en una entrevista con LUN.

A más de 7 meses de aquel complejo momento de salud, este martes volvió por su revancha al programa de Chilevisión para ser parte de la edición All Stars, que reúne a los mejores participantes de todas las temporadas. “Vengo a saldar mi deuda con Yo Soy“, dijo en el video que anticipó su entrada al escenario.

Lee también: La fotografía con la que Mick Jagger reaccionó ante la muerte de su compañero Charlie Watts

Luego de interpretar la canción Pensar en ti, el artista recibió la evaluación del jurado integrado por Antonio Vodanovic, Myriam Hernández, Cristián Riquelme y el invitado de esta semana, Jaime Coloma.

El doble recibió duras críticas, especialmente de Vodanovic y Coloma, quienes apuntaron el “abuso” de los gritos durante su presentación.

Sin embargo, Hernández y Riquelme agradecieron que estuviera de vuelta tras su delicado estado de salud. Por una parte, la cantante señaló: “estoy muy feliz de tenerte acá en Yo Soy y con salud, eso es lo más importante”.

El actor tanto, se sumó a las palabras de la intérprete de El hombre que yo amo: “Qué bueno que estés de vuelta con salud y sano. Mandamos un saludo a Puerto Montt, de donde tú eres en la Región de Los Lagos”.

Cabe destacar que Mellado se enfrentó en un duelo ante Cristóbal Osorio, imitador de Raphael. Pero el jurado se inclinó por este último y el doble del Sol de México pasó a la gala de eliminación.