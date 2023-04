“Pienso más en mis proyectos”: La directa respuesta de Daniela Castro ante inapropiada pregunta sobre su cuerpo

Además de las exquisitas recetas que comparte, Daniela Castro interactúa mucho con sus seguidores de Instagram, los que ya suman más de 910 mil.

Y en esta ocasión decidió compartir una caja de preguntas en sus historias, en las que pidió que le consultaran “cosas chorifly”.

Sin embargo, no todas fueron así, ya que la influencer tuvo que darse el tiempo para responder una desagradable pregunta que le llegó sobre su aspecto físico.

“¿Nunca has pensado en ponerte pechugas?”, le escribió un usuario en la red social. Ante esto, la respuesta de la ganadora de Masterchef fue tajante y seria.

“Yo no lo he pensado. ¿Tú has pensado sobre mi cuerpo? Onda ‘ella debería ponerse pechugas‘”, comenzó diciendo.

“Igual pienso más en cuáles serán mis proyectos, hacia donde quiero avanzar o en cómo llevar mi vida de forma más saludable en vez de las pechugas”, continuó.

“O quizás pienso en chistes fomes antes que en las pechugas. Igual brígido que alguien piense en algo mío que ni yo pienso“, disparó la influencer.