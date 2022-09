“Me asusté”: El desafortunado incidente de Karen Bejarano en las cocinas de El Discípulo del Chef

Un intenso capítulo se vio este martes en El Discípulo del Chef, que dio a conocer una nueva nominada para el capítulo de este jueves.

Pero eso no fue todo, porque además, una de las discípulas sufrió un desafortunado incidente en las cocinas del programa.

Karen Bejarano, integrante del equipo rojo, abrió el horno cuando estaba a su máxima potencia, quemándose la cara con el vapor.

“Ay, me quemé la cara”, exclamó con preocupación la cantante.

“Tienes rojo, ponte hielo”, le dijo Carolina, quien comenzó a pasarle un hielo por el rostro.

En la entrevista individual, la ex chica Mekano explicó que “era como un vapor que me cegó y me quemó toda esta parte de la boca y me asusté”.

Al notar la situación, el chef Sergi Arola pidió que Bejarano fuera atendida por la enfermera.