“No sé recibir amor”: Así fue la incómoda conversación de Fran y Lucas para zanjar término de su relación

Al parecer, el amor no es un ámbito muy fructífero para los jugadores de Gran Hermano Chile. Pese a que se han formado dos parejas al interior de la casa-estudio, hay al menos una que llegó a su final… ¿O no?

Se trata de Fran Maira y Lucas Crespo, quienes al mirarse por primera vez iniciaron un coqueteo que derivó en una “amistad especial”. Besos, abrazos, cariños e incluso flores de por medio, fueron cultivando esta relación que bien aclararon no era un pololeo.

Pero fue la propia influencer quien decidió ponerle punto final a esta “situationship”, ya que según le contó en detalle a Maite y Skarleth, hace bastantes días sentía que Lucas la evadía e incluso se alejaba de ella cuando estaban juntos.

Por lo mismo, la empresaria decidió enfrentar la situación y tener una conversación definitoria con su compañero.

¿Qué pasó entre Fran y Lucas?

Según se pudo escuchar de ese diálogo, ella acusó que “estaba siendo tierna y tú como que… me regalas tus sobras”, asegurando además que “te voy a buscar y tú te vas”.

Ante esto, Lucas le respondió que “no quiero estar abrazaditos todo el día frente a todos”, argumentando que “me da cargo de consciencia estar demostrando afecto” frente a otros jugadores que ingresaron al reality estando en pareja, pudiendo extrañar a sus novios o novias debido a la distancia.

De hecho, el tiktoker le confesó a Fran que “no sé recibir amor”, ya que “no estoy acostumbrado y he escapado siempre. Soy un cobarde, no tiene otra explicación“.

Frente a estas revelaciones, finalmente la participante decidió decir no más, pero no sin antes lanzar una advertencia. “Algún día te vas a dar cuenta que no es tan bueno escapar”, dijo.

“Estoy totalmente fuera de mi zona de confort”, le replicó Crespo.

Este tenso intercambio terminó con un fraterno abrazo entre ambos. ¿Podría pasar algo más?

Mira toda la conversación que tuvieron a continuación: