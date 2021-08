El pasado martes 17 de agosto, Indio Acosta, ex integrante de Porto Seguro, denunció vía redes sociales que la Clínica Alemana no quiso atender a su hijo, quien sufría de una fuerte fiebre, tos y problemas respiratorios.

“Hace 2 semanas, mi hijo menor estuvo internado en la Clínica Alemana por casi una semana, por complicaciones respiratorias, donde fue diagnosticado con Bronquitis Aguda. La atención de los médicos, enfermeras, personal de la limpieza y todos fue excelente”, comienza relatando el exbailarín.

“Infelizmente, hoy volvió a presentar complicaciones respiratorias y lo llevamos a la urgencia en la mañana, pues tenía mucha tos, se le hundían las costillas al respirar, pero no tenía fiebre y dijeron que era una gripe. Durante la tarde empeoró, se hundían más aún las costillas para respirar y además tenía fiebre”, afirmó el Indio.

Lee también: Tras estudio de Corporación Miles: ¿Por qué las farmacias desmienten el aumento de precios en anticonceptivos?

“Tratamos de buscar un especialista broncopulmonar en la misma clínica, pues tenían todo el historial clínico de mi hijo. Pasamos por la recepción y pedimos un sobrecupo y de inmediato dijeron, de una forma súper prepotente, que no hacían sobrecupo. Expliqué la situación, pues mi hijo tiene solamente 1 año y necesitábamos que un especialista diera su diagnóstico, ya que no estaba convencido de que era un simple resfrío, como dijeron en la urgencia de la Clínica Alemana”, explica Costa.

“Con eso, el recepcionista consiguió un cupo con el doctor Raúl José Corrales Viersbach y el mismo vino conversar con nosotros para saber de qué se trataba. Fue el peor profesional, si es que se puede decir profesional a ese tipo, y dijo que, si ya pasó por la urgencia más temprano, tiene tos y fiebre, pero no le hicieron el PCR, tendría que volver a la urgencia, ya que él no iba a atenderlo y simplemente nos dio la espalda, entró en su consultorio y nos cerró la puerta”, denuncia.

“No puedo describir mi indignación, rabia, pena, odio, repudio, asco e impotencia frente a esta situación. Nos fuimos de la clínica, y por suerte y por Dios, conseguimos un sobrecupo con el Doctor José Miguel Serra Corominas en Integramédica de Apumanque. Su atención fue increíble, no solamente por hacer un sobrecupo justo antes de irse, si no por cómo trató a mi hijo, explicó y diagnóstico todo y solamente tengo que agradecer a Dios y a la buena atención del Doctor José Miguel Serra”, culmina relatando el ex bailarín de axé.

Lee también: Campeona de kickboxing rechazó ayuda económica de Luksic: “Prefiero recibir de a cien pesos de gente honesta”

Desde Chilevisión Noticias, nos comunicamos con la Clínica Alemana, quienes señalaron que ya habían resuelto el tema. Al momento de insistir sobre la situación, indicaron que era un asunto protocolar, ya que no pueden atender a pacientes con síntomas de COVID-19 en consultas, sin embargo, según la denuncia, el primer diagnóstico fue de una simple gripe. Finalmente, manifiestan que ya no quieren seguir discutiendo el tema porque ya se habló con la persona afectada.