¿Indirecta para Rai? El comentario cómplice de Fede que sorprendió a Coni en Gran Hermano

Fede Farrell ha contagiado con su sentido del humor a la casa de Gran Hermano Chile y este martes hizo un particular comentario que sorprendió a Constanza Capelli. Todo ocurrió cuando ambos se encontraban en el sector de la cocina y la ex bailarina de ballet manifestó su preocupación al no encontrar su cepillo para el cabello. “No me gusta que se me pierdan las cosas”, señaló Coni, a lo que el argentino señaló “cuando uno no cuida lo que tiene, lo pierde”. Esto lo dijo frente a Raimundo Cerda, quien ha protagonizado más de una discusión con Coni en los últimos días, ¿habrá sido una indirecta?.