Dejó todo botado: El inédito motivo de Jorge para renunciar al millonario premio de la prueba del líder

Este martes se vive una nueva prueba del líder en Gran Hermano Chile y que viene junto a una sorpresa, ya que quien resulte ganador o ganadora, no sólo tendrá este cargo e inmunidad por una semana, sino que además se llevará un premio de $8 millones.

Lo último fue motivación suficiente para que todos desearan participar del desafío, el cual consta en amarrar uno de sus brazos a una gran caja y permanecer la mayor cantidad de tiempo parados en el lugar.

Sin embargo, no habían transcurrido ni dos segundos después de iniciarse la prueba, cuando Jorge alzó la voz y manifestó su decisión de renunciar.

¿Por qué renunció Jorge a la prueba del líder?

Según dijo en voz alta, esto era porque “llevo dos meses y medio aquí, puedo decir que conozco a varios. Sé lo que me espera afuera y sé lo que le espera a algunos afuera; y la verdad siento que otras personas van a necesitar este premio más que yo“.

De esa forma, el modelo se retiró del lugar en medio de aplausos y comentarios de sus compañeros.

Alessia, por su parte, reveló que apenas supieron de qué se trataba el desafío, Jorge le había manifestado la idea de que todos se pusieran de acuerdo para renunciar y dejar a Mónica como ganadora, permitiéndole adjudicarse este millonario premio.

Pero finalmente no quiso aplicar esta idea, ya que no quería condicionar al resto de los jugadores a hacer lo mismo o que quedasen como “malos” en caso de no querer sumarse a su iniciativa.

