Momentos de máxima alegría son los que está viviendo la modelo nacional Ingrid Aceitón, quien hace poco más de un mes anunció el nacimiento de su hija Ada producto de la relación que tiene con Ignacio Jelves.

La bebé nació en el Hospital de Talca y a los pocos días se mudó a su nuevo hogar junto a sus padres, quienes han dedicado todo su tiempo a la crianza de la pequeña que se robó el corazón de la ex chica reality.

“Es lo que siempre quise, estoy demasiado feliz y pendiente de ella todo el rato. Todo cambia con un bebé”, comentó la joven de 29 años en entrevista con Las Últimas Noticias.

De igual modo, Aceitón aclaró que el ser madre “es súper demandante, te cambia la rutina y de golpe una se empieza a adaptar a este proceso. Es todo nuevo para una primeriza como yo. Pero es lo que siempre esperé”.

“El cambio de vida es fuerte. Ada quiere pechuga todo el rato y toda la atención debe ser puesta en ella. Las primeras dos semanas me costó un poco el tema de la lactancia. Tuve grietas en los pechos y dormía mal o casi no dormía. Pero todo eso fue pasando, me fui adaptando”, agregó.

Aunque lo más llamativo es que la influencer señaló que ha tenido un importante aumento de apetito posterior al nacimiento de Ada, sumado también a una “sed incontrolable” que le produce este periodo.

“No sabía que después de la bebé me iba a dar más hambre que durante el embarazo. Todo el tiempo quiero comer. Son como antojos y no sacio mis ganas. También, lo que me ha pasado es que siento una sed incontrolable. Antes de dar pecho, me tomo dos vasos de agua, pero igual sigo teniendo”, añadió.

Aceitón afirmó que esto podría tener relación con “el gasto de energía del embarazo y de dar pecho. También con dormir poco, pero realmente no sé. Quizás ando medio ansiosa, no lo sé. Lo que sí sé, es que ando feliz y estoy disfrutando enormemente este momento”.