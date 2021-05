Ingrid Cruz sinceró que las críticas que ha recibido en redes sociales por su cuerpo le han dolido. La actriz comentó que le afecta cuando los comentarios que se hacen por su desempeño en las teleseries tienen que ver más con su físico que su trabajo.

“Fue al principio y es bien cuático, porque eso tiene que ver con el ego. Y uno tiene que asumir el ego. Cuando tú dices ‘me dolió’… qué cuático, cuando uno es vieja y grande y uno procesa otras cosas y estás con querer tu cuerpo y aprobar lo que es”, declaró en Noches Velvet, el espacio de Francisca García-Huidobro en Instagram.

Pese a lo anterior, expresó que “cuando apago todo y me acuesto, me duele”.

“El ego es una basura, pero uno lo tiene. Y ahí uno dice ‘¿por qué me duele?’. Duele que te digan ‘guatona’, duele que te digan ‘oh, se comió la pandemia’, ‘la camiona’” agregó.

En la misma línea, indicó que “uno dice todo el esfuerzo que hice al inicio se me fue por la pandemia. Y empiezas a analizar y dices ‘¿por qué entré?, ¿por qué entró?, ¿por qué permito?, ¿por qué me duele?’. El discurso que tengo como mamá, como hija, ahí se me va todo, se desvanece todo. Y duele”.

Finalmente, Cruz reflexionó que “tiene que ver con decir que somos reales, esto es, y si me estás mirando en la teleserie, me estás viendo por el talento, por actriz“.

“Ya no soy la niña bonita que entra a las teleseries por bonita. No pasa por ahí. No tengo que andar demostrándole nada a nadie. Pero de que duele, duele. ¿Por qué? Por ego. Y porque las personas descalifican. Y las descalificaciones siempre duelen”, concluyó.