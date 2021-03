En noviembre del 2019, la actriz chilena Ingrid Cruz comunicó su ruptura con el kinesiólogo Ignacio Roco.

Cruz respondió a un seguidor de Instagram que le preguntó si seguía en pareja, a lo que respondió con un seco pero preciso “no”.

En una entrevista con Francisca García-Huidobro en el espacio virtual Cómplices en la red social, la actriz se sinceró sobre sus relaciones pasadas y contó que una de las cosas que más le pareció curioso es que las personas se sorprendieran de su diferencia de edad con Roco.

Lee también: Aseguró ser Kanye West: Desconocido intentó entrar a la mansión de Kim Kardashian en Los Ángeles

“Me pareció muy raro, me llamaba la atención que el tema fuera que él es menor y que los titulares en este ‘nuevo movimiento de la mujer fueran 14 años menor’. Como que yo tenía que decir: ¡¿cuánto es?!, de verdad como que había una presión“, explicó.

Además, aseguró que fue una relación que surgió de manera espontánea, pese a esa “moda”.

“Y es muy loco porque las cosas se dan nomás, uno no busca así como ‘ya, ahora voy a pololear…’ No, uno se enamora de repente, ojalá uno pudiera escoger, pero no es así po”.

Lee también: “Aquí vamos de nuevo”: Gal Gadot anuncia su tercer embarazo



Pese a que la relación terminó hace más de un año, la actriz dijo que ambos siguen manteniendo una muy buena relación y trabajan juntos.

“Yo en general me llevo muy bien con mis ex, son contados con los dedos los que no queremos, tengo tres. La gente igual cacha un poco, son tres con los que creo que no me llevo bien. Con todos los demás me llevo increíble”, aseguró la protagonista de Brujas.