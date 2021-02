La reconocida actriz nacional, Ingrid Cruz, contó detalles inéditos de las exigencias en las teleseries durante los ’90 y principios del 2000.

“Una tenía que ser flaca, yo sufría porque tenía pechugas, tomábamos pastillas para bajar de peso“, reveló en conversación con Fran García-Huidobro en el programa de Instagram Cómplices.

Cruz dijo que “sino no estabas en el estándar de lo que la televisión pedía, te lo hacían saber sin ningún problema”.

“Soy actriz, trabajo con mi cuerpo, me tengo que alimentar bien para que mi cuerpo se vea armónico a lo que yo soy, me tengo que cuidar la piel, me alimento bien. Trato de hacer ejercicio porque a mí no me gusta el cuerpo suelto y cada vez se va soltando más, es una cosa de gravedad y de edad. Uno tiene que hacer deporte”, contó.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para dar su opinión sobre las intervenciones estéticas: “no estoy en contra de la cirugía estética para nada, porque es tu cuerpo y tú haces lo que quieras con tu cuerpo, pero mi hija que es más body positive está absolutamente en contra. Yo le digo ‘a ver, si el cuerpo es mío, yo sabré lo que me hago'”.

Así, dijo que ella se sometería a una operación. “Me gustaría subirme las pechugas, pero me da miedo las cicatrices. No sé qué me va a chocar más, si vérmelas caídas o con cicatrices”, cerró.

