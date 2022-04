Ingrid Parra revela que se sometió a operación a 5 meses de convertirse en mamá: “Necesitaba ayuda”

Fue en octubre pasado cuando la actriz e influencer nacional, Ingrid Parra, se convirtió en madre de la pequeña Ema, quien nació fruto del amor con su pareja, el publicista Cristián Sales.

Desde entonces, la artista se encomendó 100% al cuidado de la niña, pero también a recuperar su estado físico, ya que desde hace años que entrena fuertemente para mantenerse activa y saludable.

Ahora, Parra confesó que hace un tiempo se hizo una lipoescultura localizada en abdomen y laterales para poder bajar de peso, llegando a su ideal de 51 kilos.

“Como previo al embarazo hacía mucho deporte, tenía la guata marcada y bonita, pensé que bajaría rápido y no fue así”, reveló en entrevista con LUN.

Consultada por los motivos para hacerse la cirugía, la actriz admitió que fue netamente por “ansiedad”. “Apenas dejé la lactancia me operé y me sacaron 800 centímetros cúbicos de grasa. Estaba en 58 kilos y tuve que bajar a 53 para entrar a pabellón”.

“Hice una dieta que se llama plan vital que te regula alimentación hasta llegar a tu peso ideal. Llegué a 51 kilos tras la lipo. Después te controlan hasta seis meses después. No sufrí nada”, añadió.

Parra, que ahora está de vacaciones en Miami junto a su familia, recalcó que “me enchulé porque quería, pero también porque en mayo parto un proyecto nuevo en internet. Se me hizo difícil bajar los 58 kilos, ahí me estanqué”.

“Estaba con ansiedad, descubriendo este mundo de la maternidad y me costó mucho que la Ema tomara pechuga. No me salía leche y me frustraba constantemente. Tuve que poner relleno desde el comienzo (…) Necesitaba ayuda”, concluyó.