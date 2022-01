A principios de esta semana, la actriz chilena Ingrid Parra preocupó a sus seguidores en Instagram tras compartir un breve testimonio de lo que le tocó vivir durante dicha jornada. Una foto desde la camilla de un hospital y un breve texto en que señaló que “estoy recién operad de apendicitis“, pero sin entregar mayores detalles.

En conversación con LUN, Parra relató en detalle cómo fue la experiencia de la madrugada de este martes. “Pasada la una de la mañana, desperté con náuseas y un dolor estomacal heavy, así es que le dije a Cristián (su pareja) que se hiciera cargo de la Ema (su hija) porque yo me sentía pésimo“.

En ese momento, la actriz aplicó algunos métodos para ver si se comenzaba a sentir mejor. Se puso un guatero, se tomó una agüita de hierbas y tomo Viadil, pero nada funcionó. Luego de tres horas el dolor persistía, entonces su pareja la examinó, presionando en diferentes zonas de su abdomen. En un punto, fue tan fuerte la aflicción que gritó. Fue ahí cuando ambos tomaron la decisión: había que acudir a la clínica.

“Estábamos solos en la casa y no teníamos con quién dejar a la gorda, así que él se quedó con ella y yo me fui sola hasta la Clínica Las Condes de Chicureo”, recordó Peka, añadiendo que “en todo caso, mientras manejaba fui hablando por teléfono con él por altavoz… pero de verdad que iba pésimo y sola más encima“.

Luego, una vez que llegó al centro de salud, “un scanner reveló que mi apéndice estaba inflamado, al parecer por una piedra en su interior. El doctor me dijo que me tenía que operar de urgencia y como a las 03:30 de la madrugada me llevaron en ambulancia hasta la sede de Santiago”.

Con respecto a la operación en sí, la ex protagonista de Minas al Poder aseguró que “era la primera vez que me operaba, pero resultó todo súper bien”. Finalmente, afirmó que “este martes después de almuerzo me dieron el alta y me recetaron paracetamol para el dolor, porque como estoy en período de lactancia, es más complicado tomar antibióticos”.