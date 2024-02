Inició en Rojo: Las desconocidas apariciones de Alison Mandel antes del humor

Alison Mandel será una de las cartas del humor en el Festival de Viña del Mar 2024. La comediante subirá al escenario de la Quinta Vergara por segunda vez, tras un exitoso paso en 2018, donde consiguió todos los galardones por su actuación.

Pero antes de incursionar en el humor la actriz tuvo varias apariciones en televisión e incluso su carrera en la pantalla chica comenzó en el extinto programa de talentos, “Rojo, Fama contra Fama”.

El año 2003 la humorista postuló a la tercera generación el espacio, la misma que ganó Christian Ocaranza y, aunque su paso fue breve, hasta se le vinculó de manera sentimental con Nelson Mauri.

Los primeros pasos de Alison Mandel en TV

“Corría el año 2003… y yo hice un casting para Rojo. No pensé que iba a quedar sabí, y fui quedando y quedando y avanzando hasta que quedé de finalista y tuve que saber entrar al programa”, contó hace unos años en su cuenta de Instagram.

Eso sí, no logró brillar con su talento y reveló que “sin duda era de las que peor bailaba (justo mi generación era con Cristian Ocaranza que baila como los dioses) y efectivamente Nelson Mauri fue muy agradable y hospitalario”, recordó.

“Por primera vez me sentí muy vulnerable por no tener zapatos adecuados, no ser bronceada, no tener plata y no encajar televisivamente. Me eliminaron rápido sabí (muy merecido)”, aseguró sobre la experiencia.

Pero a pesar de su difícil primera experiencia en TV, Alison Mandel no se dio por vencida y busco una nueva oportunidad pero ahora enfocada en la actuación. Fue así como llegó a “Transantiaguinos”, un proyecto de Sobras Producciones, donde dio vida a una rebelde colegiala.

Más tarde, tuvo un pequeño papel en la serie juvenil “Índigo”, participó en “Comedor de diario”, una ficción de Vía X y luego en 2010 estuvo en dos capítulo de “Teatro en Chilevisión”, donde compartió escenario con Patricio Torres, Ana María Gazmuri, Iván Cabrera y Roberto Vander.

Un año después dio el gran salto en el humor, sumándose al elenco de “El Club de la Comedia” en Chilevisión, donde también pudo mostrar su versatilidad actoral con diferentes sketch y personajes.

En el cine no se ha quedado atrás con roles de comedias nacionales como Qué pena tu boda (2011), Sin Filtro (2015), No estoy loca (2018) y Mujeres Arriba (2020).

