El actor Íñigo Urrutia dejó su departamento en las cercanías de Plaza Italia, en la Región Metropolitana, hace cerca de un año. Ahora vive en un terreno familiar en la Región de La Araucanía, donde se dedica a cosechar avellanas y hasta armó su propio invernadero.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Urrutia contó cómo cambió su vida tras abandonar la capital. “Acá no es como que prendo la calefacción o que tomo un Uber y listo. Nos hemos transformado en seres muy cómodos y salir de esa comodidad y pasar frío, sembrar tú mismo, te hace sentir que eres capaz de hacer cosas”, comentó.

La mayor parte del tiempo lo pasa solo, dedicándose a la cosecha de avellanas. Dijo que le encanta ese trabajo, aunque a veces le duele la espalda. Uno de sus grandes orgullos es haber construido su invernadero.

Sin embargo, también hay dificultades. La más reciente es que hace unos cinco días se secó el pozo de agua. Es la primera vez que le pasa en el año que lleva en el campo.

“Ha llovido poco, entonces, hay que esperar que se rellenen un poco las napas”, explicó el actor. Como la persona que arregla el problema está con mucha demanda, no ha podido visitar a Íñigo. Por eso, mientras tanto racionan el agua. Han comprado bidones para beber y lavar loza, mientras que el huerto se riega con agua de un estero.

“Llevo unos dos días sin ducharme. Me lavo los pies para no ensuciar tanto las sábanas, porque se trabaja con mucha tierra. (En época normal) me ducho con agua fría y eso me despierta”, confesó.

Estar en el campo también le ha servido para ordenarse con las comidas. Es vegetariano y nunca ha sido bueno para el delivery.

Ahora, hace ayuno de 24 horas una vez a la semana: “es costumbre, y al estar solo, se hace más fácil”. Además, dejó el café y lo cambió por hierbas medicinales.

Feliz con su nueva vida, Urrutia advirtió que no está en sus planes volver a la capital.