El rapero estadounidense Kanye West ha protagonizado una serie de polémicas en el último tiempo. La más reciente tuvo relación con el animador de televisión, Trevor Noah, a quien ofendió por sus orígenes sudafricanos.

A través de su cuenta de Instagram, West arremetió contra Noah luego que este saliera a defender a su ex esposa Kim Kardashian. Según el presentador, el artista estaría acosando constantemente a la modelo tras su divorcio en 2021. “Puede que no sientas lástima por Kim porque es rica y famosa, pero es aterrador de ver y pone de relieve lo que pasan tantas mujeres cuando eligen separarse”, afirmó.

Luego de estas declaraciones, el cantante compartió una captura de pantalla de una búsqueda de Google donde calificó al presentador como un “cómico sudafricano” y lo hizo reemplazando parte de la letra del estribillo de la canción Kumbaya por el epíteto racial. “Todos juntos ahora… ‘K–n baya mi señor k–n baya K–n baya mi señor K–n baya Oooo’ señor K–n baya”, escribió.

Finalmente, la red social bajó la publicación y decidió suspender la cuenta de Kanye por “violar las políticas de la plataforma sobre incitación al odio, intimidación y acoso”. Por esta razón, se le restringió publicar, comentar y realizar otras acciones durante 24 horas, según dijo un vocero de Meta a CNN.

Los continuos ataques de West hacia Kardashian y su nueva pareja, el actor Pete Davidson, ya duran varias semanas. Hace apenas unos días, el ex marido de la superestrella de Keeping Up with the Kardashians la acusó públicamente de mantener a sus cuatro hijos en común lejos de él. Algo que ella misma ha negado.

Sin embargo, la también empresaria no ha sido el único blanco de sus críticas. El rapero no ha parado de atacar a Davidson, acusándolo incluso de ser adicto a las drogas.