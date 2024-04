Integrante de Los Atletas de la Risa vivió minutos de terror en Miami: “Estaban con metralletas en mano”

Patricio Mejías, uno de los integrantes de Los Atletas de la Risa, reveló una angustiante situación que vivió este lunes en Miami debido a un presunto tiroteo.

A eso de las 14:30 de este lunes, el comediante ingresó al mall Dolphin en el sector Sweetwater de Miami, en compañía de sus hijos y nietos.

En ese preciso momento, comenzó un intenso operativo policial producto de la presunta presencia de un hombre armado al interior del centro comercial.

“La gente empezó a correr como locos y cerraron las tiendas, quedando mi familia en un local y yo en otro sin saber qué h… pasaba”, relató Mejías a través de la cuenta oficial del trío humorístico.

En la misma publicación, detalló que “mil policías con metralletas en mano buscando no sé a quién. La cosa es que estuvimos casi una hora encerrados hasta que abrieron las puertas y nos reencontramos“.

“Nos fuimos al tiro muy asustados pero a salvo! Como sea, amo a Chile“, cerró el humorista.

Comediante relató minutos de terror en mall de Miami

En entrevista con LUN, Patricio Mejías entregó mayores detalles sobre los minutos de terror que vivió en el centro comercial estadounidense.

“Yo creo que me quedé paralizado porque la tienda cerró sus puertas y no alcancé a salir de ahí. Mi desesperación comenzó porque justo el celular se me había quedado en la casa, entonces no podía llamar a nadie”, indicó.

Asimismo, afirmó que “estaba angustiado que no sabía dónde estaba mi familia” y “veíamos a los policías pasar por el pasillo con metralleta en mano, y nos comenzamos ap oner muy nerviosos”.

El humorista indicó que se “pasó todos los rollos” mientras estuvo encerrado en la tienda, principalmente por la integridad de su familia. “Pensé como que quizás quien andaba disparando podía estar escondido en una tienda y agarrar a alguien de rehén“, dijo.

Por medio de Instagram, Vincent Mejías, hijo mayor del comediante, compartió registros del momento en que se reencontró con su padre y el impacto en las personas que se encontraban en el mall.

